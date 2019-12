Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrüche im Landkreis Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch abgebrochen

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße einzubrechen. Nach Aufhebeln einer Terrassentür lassen die Täter möglicherweise aufgrund einer ausgelösten Einbruchmeldeanlage von der weiteren Tat ab und flüchten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei in Osterholz gebeten.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Kiefernhügel ein und durchsuchten mehrere Räume nach geeigneter Beute, während sich eine 90-jährige Bewohnerin im Obergeschoss aufhielt. Erst nach der unerkannten Flucht der Täter, wurde der Einbruch festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Einbrecher scheinbar keine Beute. Dennoch wird der Sachschaden mit rund 1.000 EUR beziffert. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung an die Polizei Osterholz gebeten.

Wohnung in Mehrfamilienhaus von Einbrechern durchsucht

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im "Garteler Weg" stahlen unbekannte Täter am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr unter anderem Schmuck. Nachdem die Täter den Balkon der Hochparterrewohnung betreten hatten, hebelten sie an einer Terrassentür und durchsuchten die Räume nach ihrer Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, nun unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten des Polizeikommissariats Osterholz.

