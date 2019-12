Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruchsdiebstahl aus Postverteilzentrum in Thedinghausen Verkehrsunfall in Blender

Achim (ots)

Thedinghausen: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Einbruch in das Postlager in der Boschstraße in Thedinghausen gekommen. Unbekannte Täter hebelten die Gebäudetür auf und gelangten so in das Lager. Bislang ist nicht bekannt was durch die Täter entwendet worden ist. Bei Hinweisen bitte die Polizei Achim unter 04202/996-0 informieren.

Blender: Am Samstag, um 02:30 Uhr, kam es auf der Straße In der Marsch in Blender zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Eine 19- jährige Autofahrerin aus Schwarme kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich im weiteren Verlauf mit dem PKW. Sie und die drei weiteren Insassen konnten den PKW unverletzt verlassen. An dem PKW entstand ein Totalschaden.

