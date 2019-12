Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Arbeitsgerät von Baustelle gestohlen + Einbrecher durchsuchen Wohnhaus + Autoaufbrecher auf Diebestour + BMW überfährt Kreisel + 9-jähriges Kind übersehen und angefahren

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Arbeitsgerät von Baustelle gestohlen

Verden. Von einer Baustelle in der Waller Heerstraße stahlen unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ein schweres Arbeitsgerät und flüchteten anschließend unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei auf verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung gebeten.

Einbrecher durchsuchen Wohnhaus

Oyten. In ein Einfamilienhaus in der "Dohmstraße" brachen unbekannte Täter am Donnerstag zwischen dem frühen Morgen und dem Abend gewaltsam ein und durchsuchten die Räume nach möglicher Beute. Ob sie etwas gestohlen haben, bevor sie unerkannt flüchten konnten, wird derzeit geprüft. Dennoch liegt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro bereits vor. Die Beamten der Polizei bitten mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

Riede. Unbekannte Täter stahlen bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Alten Lande" unter anderem Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und kurz nach 18:00 Uhr waren die Einbrecher gewaltsam in das Haus gelangt und hatten die Räume nach Beute durchsucht. Der Sachschaden, den sie verursacht haben, liegt nach ersten Erkenntnissen im unteren vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

Autoaufbrecher auf Diebestour

Oyten. Diebe schlugen eine Seitenscheibe eines Opel in der Straße "Deepen Bund" ein und stahlen Fahrzeugteile aus dem Innenraum sowie zwei Türen des Opel. Der Pkw war zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt. Der Sachschaden ist mit mehreren tausend Euro beträchtlich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen verdächtiger Beobachtungen unter 04202/960 um Hinweise an die Beamten in Achim.

Radfahrerin übersehen und schwerverletzt

Kirchlinteln. Bei einem Unfall in der L160, Ecke "Luttumer Dorfstraße" wurde eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW wollte von der Luttumer Dorfstraße nach rechts auf die Landesstraße fahren und übersah dabei scheinbar eine 82-jährige Radfahrerin, die gerade auf dem Radweg der L160 fuhr und die Einmündung querte. Bei dem Aufprall stürzte die Frau und musste anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

BMW überfährt Kreisel

Verden. Mutmaßlich eine 42-jährige Fahrerin eines BMW überfuhr am frühen Freitagmorgen im Osterkrug in Fahrtrichtung Zentrum einen Kreisverkehr. Der Pkw blieb auf dem Kreisel stehen und war schließlich nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper musste den BMW von dort bergen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass die Frau am Steuer des Fahrzeugs gesessen haben dürfte und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am sogenannten mobilen Alkomaten ergab einen Wert über 0,7 Promille Alkohol in der Atemluft. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die nun genau ausgewertet wird. Der Führerschein der Frau wurde ebenfalls einbehalten. Auf sie kommen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Arbeitsgerät von Baustelle gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Arbeitsgerät von einer Baustelle in der Bördestraße und flüchteten anschließend unerkannt. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten.

9-jähriges Kind übersehen und angefahren

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen um kurz vor 08:00 Uhr übersah ein 20-jähriger Fahrer eines Ford in der Bördestraße scheinbar ein 9-jähriges Mädchen auf einem Cityroller. Der 20-Jährige wollte nach links in die Osterholzer Straße abbiegen, wo das Mädchen gerade einen Fußgängerüberweg überquerte. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller und dem Pkw wird der Sachschaden auf etwa 500EUR beziffert.

Flüchtige Fahrerin eines Pkw gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Pkw fuhr am Donnerstagmittag eine 64-jährige Fußgängerin im Barkhof, Ecke "An der Handloge" an und flüchtete anschließend, ohne ihre Personalien angegeben zu haben. Die 64-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Opel Corsa gehandelt haben. Die Polizei Osterholz sucht nun nach der unbekannten Fahrerin des Kleinwagens und bittet die Frau selbst oder mögliche Zeugen des Geschehens unter 04791/3070 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell