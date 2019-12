Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand am Dach eines Schuppens zügig gelöscht + Diebstahl in Lebensmittel-Discounter fehlgeschlagen - Zeugen um Hinweise gebeten

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Brand am Dach eines Schuppens zügig gelöscht

Dörverden. Das Dach eines Nebengebäudes auf einem Hof in der Straße "Alte Reihe" geriet am Dienstagvormittag in Brand. Das Feuer war am Dachstuhl festgestellt worden, auf dem auch eine Photovoltaikanlage montiert ist. Wie es zu der Entzündung kam, untersuchten Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes aus Verden. Ersten Ergebnissen zufolge bestehen Anzeichen, die auf einen technischen Defekt an der Photovoltaikanlage hindeuten, wodurch das Feuer ausgebrochen sein könnte.

Der Brand konnte durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dörverden, Stedorf und Wahnebergen zügig gelöscht werden, sodass eine große Ausbreitung verhindert werden konnte. Andere Gebäude auf dem Hofkomplex wurden ebenfalls nicht im Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebstahl in Lebensmittel-Discounter fehlgeschlagen - Zeugen um Hinweise gebeten

Lilienthal. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagabend Kassen aus einem Lebensmittel-Discounter zu stehlen. Die zwei Täter hatten eine 22-jähriger Kassiererin in dem Markt angesprochen und vergeblich versucht an zwei Kasseneinsätze zu gelangen. Anschließend flüchteten die beiden Männer nach ersten Erkenntnissen zu einem silbernen VW, in dem scheinbar eine dritte Person wartete und fuhren davon. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, ein Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Die Polizei Osterholz hat die Fahndung mit mehreren Streifenwagen und die Ermittlungen umgehend aufgenommen, konnte die Täter jedoch nicht feststellen. Einer der beiden Männer im Discounter soll etwa 175 cm groß, mit kräftiger Statur sein und dunkle Kleidung getragen haben. Der zweite soll etwa 190 cm groß sein und schlank sein. Er habe eine braune Jacke und einen Kapuzenpullover getragen. Mögliche Zeugen werden nun von den Beamten aus Osterholz unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell