Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Weihnachtsmarktbuden aufgebrochen + Diebe stehlen Motorrad von Grundstück + Pedelec-Fahrerin übersehen + Unfall zwischen Fußgänger und Pkw + Polizei bittet nach Unfall mit 9-Jährigem um Mithilfe

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Weihnachtsmarktbuden aufgebrochen

Achim. Diebe hatten es am Dienstag auf mehrere Stände auf dem Achimer Weihnachtsmarkt abgesehen und unter anderem verschiedenes Inventar gestohlen. Zwischen 04:00 Uhr morgens und dem späten Vormittag brachen die unbekannten Täter Schlösser an mindestens drei verschiedenen Ständen auf und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschaden liegt bei fast 3.500EUR. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten

Diebe stehlen Motorrad von Grundstück

Kirchlinteln. Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht zu Dienstag ein verschlossenes Motorrad von einem Grundstück in der Hauptstraße. Die Täter flüchteten unerkannt mit dem Fahrzeug der Marke Yamaha, das durch seine weiße Farbe auffällt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben oder jemandem mit einem weißen Motorrad gesehen haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Pedelec-Fahrerin übersehen

Achim. Bei einem Unfall im Badener Feldweg, Ecke Badenerholz verletzte sich eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin am Dienstagnachmittag leicht, nachdem sie mit einem Mercedes zusammenstieß und zu Fall kam. Eine 35-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte vom Badener Feldweg in die Straße Badener Holz einbiegen. Dabei übersah sie jedoch scheinbar die Pedelec-Fahrerin, die im Badener Holz auf dem Radweg in Richtung Baden fuhr und stieß mit ihr zusammen. Der Sachschaden beträgt 1.000EUR.

Nach Unfall zwischen Fußgänger und Pkw: Polizei sucht Zeugen

Achim. In der Straße "Am Schmiedeberg" kam es am Dienstag gegen kurz nach 17:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem VW und einem 24-jährigen Fußgänger, wodurch der Fußgänger nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitt. Ein 81-jähriger Fahrer des VW fuhr in Richtung Obernstraße, als der 24-Jährige die Fahrbahn an einer Ampelanlage in Höhe der Langenstraße die Fahrbahn querte. Der 24-Jährige prallte auf den Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Der Sachschaden wird auf 2.500EUR beziffert. Die Polizei Achim hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Geschehens um Mithilfe. Hinweise, insbesondere auf die Ampelschaltung, nehmen die Beamten unter 04202/99960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zwei Pkw nach Unfall abgeschleppt

Ritterhude. Zu einem Unfall kam es am Dienstagmorgen zwischen zwei Pkw in der Ihlpohler Heerstraße, Ecke Lesumstoteler Straße. Ein 57-jähriger Fahrer eines VW Caddy wollte nach links auf die Ihlpohler Heerstraße einbiegen und übersah dabei scheinbar einen VW Bora eines 25-Jährigen, der bereits auf der Ihlpohler Heerstraße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Als die Pkw aufeinanderprallten, verletzte sich der 25-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.000EUR.

VW Transporter übersehen: Unfall mit fünfstelligem Sachschaden

Holste. Eine 53-jährige Fahrerin eines Peugeot übersah am Dienstagvormittag in der Landrat-Christian-Evers-Straße in Fahrtrichtung Stubben scheinbar einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Transporter und fuhr auf diesen auf. Die Frau verletzte sich glücklicherweise nicht bei dem Aufprall. Der Sachschaden war jedoch mit etwa 15.000EUR immens. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Polizei bittet nach Unfall mit 9-Jährigem um Mithilfe

Lilienthal. Die Polizei Lilienthal sucht nach einem Unfall am Dienstagmittag nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten und einem Zeugen, dessen Personalien ebenfalls unbekannt sind. Gegen kurz nach 13:00 Uhr soll ein unbekannter Fahrer eines silbernen oder grauen Pkw in der Falkenberger Landstraße in Fahrtrichtung Worpswede einem 9-jährigen Kind an einer Ampelanlage über den Fuß gefahren sein, der die Falkenberger Landstraße gerade überqueren wollte. Der Pkw-Fahrer habe weiße Haare getragen und sei ausgestiegen. Auf dem Beifahrersitz soll zu dem Zeitpunkt eine Frau gesessen haben.

Ein Zeuge soll mit seinem Pkw hinter dem Unfallbeteiligten gestanden haben und auch noch kurz ausgestiegen sein. Beide Fahrer haben jedoch letztlich die Unfallstelle verlassen, ohne die Personalien anzugeben. Für die weiteren Ermittlungen und zur Klärung der genauen Ampelschaltung sind die Angaben der Personen jedoch notwendig. Beide Personen oder mögliche weitere Augenzeugen des Unfalles werden unter 04298/92000 um Hinweise an die Beamten in Lilienthal gebeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell