POL-KA: (KA) Bruchsal - Ein Toter nach Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal zu einem Brand. In der Wohneinheit wurde die Leiche eines Mannes gefunden, es handelt sich dabei vermutlich um den Bewohner selbst.

Nachbarn verständigten gegen 23:00 Uhr die Rettungskräfte nachdem sie Rauch aus den Fenstern im zweiten Obergeschoss des Hauses in der Straße Silberhölle dringen sahen. Die übrigen Hausbewohner verließen daraufhin und nach derzeitigem Stand unverletzt das Gebäude. Aufgrund der Brandschäden können sie jedoch derzeit nicht in das Haus zurückkehren und müssen bis auf Weiteres anderweitig unterkommen. In der komplett zerstörten Wohnung, in der der Brand ausbrach, wurde schließlich die Leiche eines Mannes gefunden. Die Identität des Toten ist derzeit noch unklar, es wird aber davon ausgegangen, dass es sich um den 53-jährigen Bewohner handelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat dieser das Feuer selbst gelegt und nach dessen Ausbruch Suizid begangen. Gegebenenfalls muss eine Obduktion zur Identifizierung des Toten bzw. auch zur Todesursache Klarheit verschaffen.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen mindestens sechsstelligen Betrag geschätzt. Kriminalpolizei Bruchsal und Staatsanwaltschaft Karlsruhe übernahmen die weiteren Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung.

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Raphael Fiedler, Polizeipräsidium Karlsruhe

