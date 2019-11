Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Unfall auf der Rüppurrer Straße

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag gegen 17:30 kam es in der Rüppurrer Straße im Bereich des Tivoli-Platzes in Karlsruhe zu einem Unfall, an dem zwei Pkw-Fahrer beteiligt waren. Dabei kam es zu einem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Nummer 0721 666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Kai Kremer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell