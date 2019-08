Polizei Paderborn

POL-PB: Honda-Motorrad aus Carport gestohlen

Büren (ots)

(mb) Am frühen Donnerstagmorgen ist in Weine am Knickberg ein Motorrad gestohlen worden.

Der Motorradbesitzer wurde gegen 02.00 Uhr durch Motorengeräusche geweckt. Beim Nachbarn schaltete sich eine durch Bewegungsmelder gesteuerte Außenlampe ein. Als der Mann nach draußen ging, hörte er ein Fahrzeug davon fahren. Sein Motorrad, eine 1000er Honda, Baujahr 1999, war aus dem Carport entwendet worden. Bei dem verdächtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Transporter, Mercedes Sprinter oder ähnlich, gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

