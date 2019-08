Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin bei Kollision mit Radfahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) An der Penzlinger Straße Ecke Benhauser Straße ist am Mittwoch eine Frau bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden.

Die 59-jährige Radlerin fuhr gegen 17.10 Uhr auf dem für Radfahrer frei gegebenen Gehweg an der Benhauser Straße stadteinwärts. An der Ecke Penzlinger Straße kam ihr ein Radfahrer (64) entgegen, der die Straße vom Reismannweg aus überquert hatte. In der Kurve kam es zur Kollision bei der die Radlerin stürzte und eine Beinverletzung erlitt. Der Radfahrer blieb unverletzt. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

