Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel-Kirrlach - Einbruch in Wasserwerk

Waghäusel-Kirrlach (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnertag Zutritt zum Gelände des Wasserwerks in Waghäusel. Dort öffneten sie ein Seitenfenster des Gebäudes und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten eine Vielzahl an hochwertigen Wasserzählern und Messingschrott. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07256 93290 beim Polizeirevier Philippsburg zu melden.

