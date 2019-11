Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuhausen - Vandalen suchen Kapelle heim

Enzkreis (ots)

Unbekannte richteten zwischen Mittwoch, 08.15 Uhr und Donnerstag, 08.15 Uhr an der Burgkapelle in Steinegg nicht unerheblichen Sachschaden an. Zunächst wurde ein Holzelement der Eingangstüre eingetreten. Aus der Kapelle wurden Vasen und Blumentöpfe auf den Boden vor der Kapelle geworfen. Weiterhin wurde das Weihwasser vor der Kapelle ausgeschüttet. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

