Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Calw) Wildberg- vermutlich technischer Defekt an Heizung löst Feuer aus

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am späten Donnerstagabend eine Heizanlage, in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Hainental" in Wildberg in Brand. Gegen 22:30 Uhr wurde das Feuer durch einen Mieter im Untergeschoss entdeckt. Durch das schnelle Eingreifen des Hausbewohners konnten alle sieben Bewohner das Anwesen unverletzt verlassen. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr, die mit 10 Einsatzfahrzeugen und 52 Kräften vor Ort waren, konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Das Mehrfamilienhaus ist durch den Brand derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

