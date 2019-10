POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 09.10.2019

Polizei Salzgitter

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 09.10.2019

Salzgitter (ots)

Unbekannte Täter überfielen Spielhalle

Am späten Dienstagabend, gegen 23:45 Uhr, überfielen zwei maskierte Täter eine Spielhalle in der Straße "Lange Hecke" in Salzgitter-Thiede. Unter Vorhalt einer Waffe forderten sie die Mitarbeiterin auf, ihnen das vorhandene Bargeld auszuhändigen. Die Mitarbeiterin kam der Forderung nach und übergab eine noch unbekannte Summe an Bargeld an die Täter, welche daraufhin aus der Spielhalle in unbekannte Richtung flüchteten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca.180 - 185cm groß, sportliche Figur, sprach akzentfreies deutsch, trug einen grauen Kapuzenpullover.

Täter 2: männlich, ca. 170cm groß, sprach akzentfrei deutsch, trug einen grauen Kapuzenpullover.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter, Telefon 05341/ 18970, in Verbindung zu setzen.

