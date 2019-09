Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Shisha-Bar

Ludwigshafen (ots)

In den Morgenstunden des 21.09.2019 verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von 05:00-12:00 Uhr Zugang zu einer Shisha-Bar in der Dammstraße in Ludwigshafen. Im Inneren wurden Spieltische aufgebrochen und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Da zu den Tätern nichts Weiteres bekannt ist, werden Zeugen gebeten, mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

