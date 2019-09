Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit zwischen Jugendlichen eskaliert in der Linie 7

Ludwigshafen (ots)

Ludwigshafen/Friesenheim: Am Freitag, den 20.09.2019 gegen 14:00 Uhr kam es in der Straßenbahn der Linie 7 in Richtung Oppau zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Nach einem vorangegangen verbalen Streit zwischen dem 15-jährigen Jungen und seinem Kontrahenten, kam es zu einem Faustschlag, den der 15-jährige jedoch abwehren konnte. Schließlich gingen Fahrgäste der Straßenbahnlinie dazwischen und trennten die beiden. Kurz bevor die hinzugerufene Polizei schließlich eintraf, verließ der Schläger die Straßenbahn in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

