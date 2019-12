Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 79-jährige Pkw-Fahrerin gerät aus unklarer Ursache in Gegenverkehr und kollidiert mit LKW

Verden (ots)

Ein Unfall in der Nienburger Straße (B215) sorgte am Dienstagmittag für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet. Um kurz vor 12:00 Uhr kam eine 79-jährige Fahrerin eines Renault in Fahrtrichtung Innenstadt vor der Kurve zur Nordbrücke nach bisherigen Erkenntnissen in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Lkw eines 61-jährigen Fahrers. Der Renault geriet demnach anschließend ins Schleudern und kam hinter dem Lkw zum Stehen. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden am Lkw sorgten ebenfalls dafür, dass der Fahrer seine Fahrt nicht fortsetzen konnte und das Fahrzeug in der Nähe der Unfallstelle abgestellt werden musste. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehr als 25.000EUR geschätzt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Verden waren an der Unfallstelle ebenso im Einsatz wie die Straßenmeisterei, die unter anderem ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigten.

Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar und wird derzeit durch die Polizei Verden ermittelt.

Sowohl die genaue Aufnahme des Unfalles als auch die weiteren Arbeiten an der Unfallstelle machten eine Sperrung der Nienburger Straße zwischen dem Nordertor und der Kreuzung in Hönisch für mehr als eine Stunde notwendig. Nach einer halben Stunde Vollsperrung konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Stadtmitte wieder freigegeben werden. Dadurch kam es im Stadtzentrum zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell