Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Caddy-Fahrer unter Drogeneinfluss

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Holzberg 06.08.19, 01.30 Uhr

Bei einer Polizeikontrolle fiel in der Nacht zum Dienstag in Helmstedt ein 21 Jahre alter Caddy-Fahrer aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt durch starkes Zittern seiner Hände und Lidflackern auf. Da ein nachfolgender Drogenschnelltest um 01.30 Uhr durch Beamte der Polizei Schöningen positiv auf Amphetamin und Metamphetamin ausfiel, muss sich der junge Fahrer wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen Drogenbesitz verantworten. Nach einer Blutprobe wurde dem Caddy-Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

