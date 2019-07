Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UZL) Ulm - Beim Schmieren ertappt

Auf frischer Tat hat die Polizei am Mittwoch in Ulm eine Jugendliche erwischt.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah die 17-Jährige kurz nach 19 Uhr in der Erbacher Straße. Zu dieser Zeit malte das Mädchen mit einem Stift einen Schriftzug auf ein Baugerüst. Sofort stellten die Polizisten die Jugendliche. Sie gab die Tat auch zu. Den passenden Stift fanden die Polizisten in ihrer Tasche. Die Ulmerin sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

In Ulm wurden im Jahr 2018 insgesamt 92 Farbschmierereien angezeigt. Die verfolgt die Polizei als Sachbeschädigungen. Wichtig ist der Polizei, dass sie weder Spaßverderber sein noch die freie Ausübung einer Kunst verhindern will. Sprayen oder malen soll nur auf erlaubten Flächen ausgeübt und keinesfalls sollen fremde Hauswände oder öffentliche Sachen, wie Züge oder Bushaltestellen, beschädigt werden. Niemandem gefällt, wenn andere seine Sachen, z. B. das Zuhause oder das Fahrrad, mit Graffitis beschädigen, die vielleicht nicht einmal gefallen. Wer beim unerlaubten Sprayen erwischt wird, auf den kann viel Ärger zukommen. Neben der Strafe der Gerichte bekommt der Verursacher die Rechnung der Geschädigten. Er oder sie muss also für den Schaden aufkommen. Wenn kein Geld da ist, kann der Geschädigte einen Schuldtitel bei Gericht erwirken und man ist dann 30 Jahre verpflichtet den Schaden zu bezahlen, sobald man eigenes Geld verdient. Oder die Eltern müssen für den Schaden aufkommen. Wer mit einer Gruppe von Sprayern unterwegs ist, aber nur allein als Täter beim illegalen Sprayen erwischt wird, haftet unter Umständen alleine für die Zahlung des gesamten Schadens. Es ist auch nicht ratsam, bei einer illegalen Sprayaktion nur dabei zu sein oder Schmiere dafür zu stehen, denn auch das ist strafbar.

Mehr Tipps und Infos gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-fuer-dich.de.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

