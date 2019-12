POL-VER: Einbrecher gelangen in Einfamilienhaus + Radfahrerin schwer verletzt + Unfall mit hohem Sachschaden + Drei Personen nach Unfall auf Autobahn leicht verletzt + Autoaufbrecher bauen diverse Teile aus

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher gelangen in Einfamilienhaus

Achim. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und dem späten Montagnachmittag gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Marsch" ein und dursuchten die Räume nach geeigneter Beute. Die Diebe hebelten an Türen und einem Fenster, um in das Haus zu gelangen und verursachten einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Ob sie etwas gestohlen haben, wird derzeit geprüft. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Mögliche Zeugen werden von der Polizei Achim unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe gebeten.

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten. Einbrecher schlugen am Montag zwischen kurz nach 16:00 Uhr und 22:30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der "Thomas-Mann-Straße" ein und suchten in den Räumen nach Diebesgut. Mit Kleidung flüchteten sie anschließend unerkannt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf mehr als 1.500EUR beziffert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamten der Polizei Achim gebeten.

Einbrecher überrascht

Ottersberg. Bei einem Einbruch in der Straße "Amtmanns Weide" am frühen Montagabend stieß ein Täter auf einen 79-jährigen Bewohner des Hauses und flüchtete sofort. Ob er dennoch etwas gestohlen hat, wird derzeit geprüft. Trotz einer sofortigen Fahndung der Polizei konnte der Einbrecher nicht mehr aufgefunden werden. Am Tatort sicherte die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Spuren, die nun ausgewertet werden. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Achim dennoch unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die mögliche Zeugen in der Nähe beobachtet haben.

Radfahrerin schwer verletzt

Verden. Nach einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen musste eine 78-Jährige am Montagmittag von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 78-Jährige fuhr zuvor im Nikolaiwall auf dem Radweg in Fahrtrichtung Johanniswall. Eine 13-jährige Radfahrerin soll nach ersten Erkenntnissen hinter der Frau gefahren sein und sie in Höhe der Ostertorstraße überholt haben. Dabei sollen die Fahrräder gegeneinandergestoßen und die 78-Jährige gefallen sein. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen der Polizei Verden zum genauen Unfallgeschehen dauern derzeit noch an.

Unfall mit 20.000EUR Sachschaden

Oyten. Am Montagmittag waren vier Pkw in einen Unfall in der Industriestraße mit einem Sachschaden von etwa 20.000EUR verwickelt. Ein 54-jähriger Fahrer eines Opel wollte nach links auf einen Parkplatz eines Getränkemarktes abbiegen und übersah dabei scheinbar einen entgegenkommenden 23-Jährigen in einem Mercedes. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge wurde der Mercedes gegen einen VW eines 52-Jährigen und einen bereits auf dem Parkplatz geparkten Nissan geschleudert. Der 23-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf 20.000EUR. Der Opel und der Mercedes waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden.

Drei Personen nach Unfall auf Autobahn leicht verletzt

Oyten/A1. Ein 43-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr am Montagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Oyten in Fahrtrichtung Hamburg vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und prallt aus bislang unklarer Ursache gegen einen Sattelzug eines 52-Jährigen, der sich zu dem Zeitpunkt bereits auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der Hyundai konnte anschließend nur noch abgeschleppt werden. Ein Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Sowohl der 43-Jährige als auch zwei weitere Insassen des Hyundai verletzten sich leicht und wurden von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

18-Jähriger Pkw-Fahrer prallt gegen Baum

Oyten. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr am Montagabend aus bislang unklarer Ursache frontal gegen einen Baum, nachdem er kurz zuvor von einem Tankstellengelände in der Straße "An der Autobahn" gefahren war. Verletzt hatte sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Der Mercedes war nach dem Aufprall jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehr als 6.000EUR beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbrecher gelangen in Einfamilienhaus

Ritterhude. Zwischen Sonntagmittag und dem späten Montagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im "Tannenhügel" ein und durchsuchten mehrere Räume nach geeigneter Beute, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Das Diebesgut ist bisher noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt dennoch bereits bei etwa 2.000EUR. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an. Mögliche Zeugen werden in diesem Zusammenhang von den Beamten der Polizei Osterholz unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten.

Autoaufbrecher bauen diverse Teile aus BMW

Lilienthal. Unbekannte Diebe brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag einen BMW im Birkenweg auf und stahlen diverse Teile aus dem Innenraum des Pkw. Der Sachschaden ist mit mehreren tausend Euro beträchtlich. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Hoher Sachschaden durch Diebe bei Autoaufbruch verursacht

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Aufbruch eines BMW entstanden am Montag zwischen 14:00 Uhr und dem späten Abend nach ersten Schätzungen mehr als 6.000EUR Sachschaden. Autoaufbrecher hatten auf einem Firmengelände in der "Feldhorst" aus dem Fahrzeuge diverse Teile gestohlen und waren anschließend geflüchtet. Mögliche Zeugen werden nun um Hinweise an die Beamten der Polizei Osterholz gebeten. Verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe können unter 04791/3070 mitgeteilt werden.

Pkw übersehen

Lilienthal. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW übersah am Montagmittag gegen 14:00 Uhr aus bislang unklarer Ursache einen Hyundai einer 37-Jährigen, als er von der Klosterweide nach links auf die Moorhauser Landstraße einbiegen wollte. Bei dem Aufprall der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 7.000EUR. Zwei 9-jährige Kinder im Hyundai zogen sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu.

Pkw prallt mit Radfahrer zusammen

Lilienthal. Ein 70-jähriger Fahrer eines Citroen übersah am Montagabend aus bislang unbekannter Ursache einen entgegenkommenden 49-jährigen Radfahrer, als er von der Klosterstraße in der Sternwartestraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge zog sich der 49-Jährige nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 1.500EUR beziffert. Die Polizei Lilienthal hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Auch ob das Licht an dem Fahrrad eingeschaltet und funktionsfähig war, wird dabei überprüft.

Fünfstelliger Sachschaden nach Unfall

Lilienthal. Bei einem Unfall in der Lilienthaler Allee wurden am Montagabend zwei Personen verletzt. Ein 45-jähriger Fahrer eines VW bog demnach von der Torneestraße auf die Lilienthaler Allee ein. Dort befand sich zu dem Zeitpunkt bereits eine bevorrechtigte 41-jährige Fahrerin eines Opel, die der 45-Jährige aus unklarer Ursache scheinbar übersehen hatte. Durch den Aufprall wurde der Opel zudem gegen den BMW einer 49-Jährigen gestoßen. Der Sachschaden wird mit 10.000EUR beziffert. Sowohl der VW als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kräfte der Frewilligen Feuerwehr Lilienthal waren vor Ort ebenfalls im Einsatz. Der 45-jährige Fahrer des VW und ein 22-jähriger Insasse verletzten sich leicht und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

