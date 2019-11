Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW-Fahrer im Engpass befreit

Meisenheim (ots)

Nachdem ein LKW-Fahrer eine Hausecke in der Untergasse gestreift hat, war klar: er braucht Hilfe. Die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und der Bezirksbeamte der Polizei arbeiteten am Dienstagmittag Hand in Hand und lotsten den unglücklichen Fahrer aus dem Engpass. Der Verkehr konnte wieder fließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell