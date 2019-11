Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in Lagerhalle

Ramstein-Miesenbach (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brannte am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr ein Stand in einer Lagerhalle der Flurstraße, welche als dauerhafter Flohmarkt betrieben wird, komplett ab. Die Halle, sowie die umliegenden Stände wurden durch den Ruß stark in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Schaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Für die Brandbekämpfung war die freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach mit 20 Kräften im Einsatz.

