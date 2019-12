POL-VER: Nach geplatztem Reifen Kontrolle über Pkw verloren + Fahrer begegnet nach Unfall Polizei + Hoher Sachschaden nach Kollision mit Reh + Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht + Einbruch fehlgeschlagen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Nach geplatztem Reifen Kontrolle über Pkw verloren

Oyten. Ein geplatzter Reifen dürfte am Sonntagnachmittag Ursache eines Unfalles im Meyerdamm gewesen sein. Ein Vorderreifen an einem Seat platzte nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt, sodass die 65-jährige Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, der Seat gegen einen Baum prallte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Die 65-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Seat musste anschließend abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von fast 4.000EUR.

Fahrer begegnet nach Unfall Polizei

Achim/A27. Am Sonntagabend gegen kurz vor 22:00 Uhr fiel Beamten der Autobahnpolizei Langwedel auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Achim-Nord ein stark beschädigtes Fahrzeug auf, das ein 43-Jähriger gerade einparkte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann kurz zuvor im Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Hannover von der Fahrbahn abgekommen und in Seitenschutzplanken geraten sein. Dabei entstand ein Sachschaden etwa 12.000EUR. Verletzt hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Anschließend fuhr der 43-Jährige scheinbar zu dem Pendler-Parkplatz. Die Polizeibeamten stellten außerdem fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,13 Promille Atemalkoholgehalt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde, die ein genaues Ergebnis liefern wird. Der Führerschein des Mannes wurde ebenfalls einbehalten. Auf den 43-Jährigen kommen nun unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Hoher Sachschaden nach Kollision mit einem Reh Kirchlinteln. In der Straße "Im Sande" stieß am frühen Montagmorgen ein Reh mit einem Audi A7 zusammen, als das Reh gemeinsam mit mehreren weiteren Tieren plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, die anderen Tiere wie auch die Insassen des Audi blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Am Pkw entstand dabei ein beträchtlicher Sachschaden von etwa 20.000EUR. Der Audi musste abgeschleppt und die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Lilienthal. Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am späten Samstagabend um kurz vor Mitternacht an einer Haltestelle in der "Falkenberger Landstraße" gekommen sein. Ein 17-Jähriger wurde dabei leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Was genau passiert ist, ermittelt die Polizei derzeit. Die Beamten aus Osterholz bitten daher mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben unter 04791/3070 um Hinweise.

Einbruch fehlgeschlagen

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen durch Hebeln an einer Tür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hinter dem Gartel" einzudringen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht und sie flüchteten unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf mehr als 200EUR beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe gebeten.

Diebe schlagen Seitenscheibe an Pkw ein

Worpswede. Eine Seitenscheibe eines vor einem Wohnhaus geparkten Mercedes schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in der Schulstraße ein und flüchteten anschließend. In den frühen Morgenstunden wurde die Tat festgestellt, Diebesgut hatten die Täter zuvor jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht machen können. Die Polizei Osterholz hatte sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, konnte die Autoaufbrecher aber nicht feststellen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz gebeten.

