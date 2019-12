POL-VER: Pressemitteilung vom 15.12.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich PI Verden

Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Dörverden. Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 215 in der Ortschaft Stedebergen zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Als ein 49jähriger aus Kirchlinteln mit seinem Transport und Anhänger von der Bundesstraße 215 in Stedebergen nach links abbiegen wollte, verlangsamte ein 36jähriger Dörverdener dahinter seine Fahrt. Ein nachfolgender 28jähriger Dörverdener erkannte die Situation aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät und fuhr mit seinem VW Pickup auf den Opel auf, der auf das Anhängergespann geschoben wurde. Alle Beteiligte blieben bei dem Unfall unverletzt, allerdings wurden die Fahrzeuge so erheblich beschädigt, dass der Opel abgeschleppt werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 23.000,- EUR

Unfall unter Alkoholeinfluss

Verden. In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam ein 42jähriger Verdener mit seinem Audi A 3 auf der Bundesstraße 215 von der Fahrbahn ab, als er aus Richtung Innenstadt kommend hinter der Nordbrücke eine Linkskurve viel zu schnell durchfuhr. Der Pkw schleuderte von der Straße und kollidierte mit mehreren Bäumen und Büschen. Die Verdener Polizeibeamten stellten bei dem Audi-Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von über 1,1 Promille fest. Daraufhin wurde dem Verursacher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000,- EUR.

Bereich PK Achim

Verkehrsunfall beim unzulässigen Überholen

Achim. Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, überholte ein 30jähriger Pkw-Fahrer aus Achim mit seinem VW Phaeton einen Pkw, der in der Obernstraße vor einer roten Ampel wartete. Anschließend verlor er in der Straße "Am Schmiedeberg" aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo es mit einem Transporter eines 30jährigen aus Bremen zu einem Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Achim unter Tel. 04202/9960 in Verbindung zu setzen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine Meldungen

Bereich PK Osterholz

Einschleichdiebstahl in Wohnhaus

Schwanewede. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich am Samstag gegen 19.15 Uhr auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Flur eines Wohnhauses im Vorlöhnhorster Weg in Schwanewede. Dort entwendete er Bargeld und weitere Gegenstände aus einer Damenhandtasche. Die anwesenden Bewohner bemerkten nichts von der Tat. Daher sucht die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit einen oder mehrere mögliche Tatverdächtige im Bereich des Vorlöhnhorster Weges beobachtet haben und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 04209/914690.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Lübberstedt. Ein 17jähriger Fahrradfahrer aus Hambergen wurde am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Lübberstedt leicht verletzt. Zuvor hatte der 17jährige mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße überquert und dabei den Wagen einer 63jährigen Frau aus Axstedt übersehen. Die Fahrerin des VW Pickups konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der jugendliche Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro.

