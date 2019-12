Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Angetrunkener Unfallfahrer flüchtet - Umfangreiche Ermittlungen++Junge Männer fahren gegen den Baum - Beide erleiden Verletzungen++Zusammenstoß im Einmündungsbereich...++

Angetrunkener Unfallfahrer flüchtet - Umfangreiche Ermittlungen Dörverden. Nach einem Baumunfall auf der Diensthoper Straße ist der Fahrer eines 7er BMW am Donnerstagabend zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Auf der Fahrt in Richtung Dörverden war er von der Straße abgekommen, hatte einen Baum touchiert, ein Verkehrszeichen abgeräumt und war dann an einem weiteren Baum zum Stillstand gekommen. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Höhe der Schadenssumme wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Statt den Unfall der Polizei zu melden oder sich um die weitere Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte sich der Fahrer - obwohl leichtverletzt - von der Unfallstelle ab. Als die von anderen Verkehrsteilnehmern verständigte Polizei an der Unfallstelle eintraf, fand sie nur noch das havarierte Auto un einen auf der Fahrbahn liegenden Baum vor. Sofort leiteten die Beamten umfangreiche Ermittlungen ein und suchten dabeib auch die Adresse des Fahrzeughalters auf. Es handelte es sich um einen 45-Jährigen aus der Gemeinde Dörverden, der aktuell keinen Führerschein besitzt, zum Zeitpunkt der Überprüfung unter Alkoholeinfluss stand und frische Verletzungen aufwies. Der Mann gilt als dringend verdächtig, den Wagen, der zu allem Überfluss auch nicht versichert ist, zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren zu haben. Ihm wurden gleich zwei Blutproben entnommen, um den Grad der Alkoholbeeinflussung feststellen zu können. Ferner wurden gegen den Dörverdener Ermittlungen wegen des Verdachts Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Junge Männer fahren gegen den Baum - Beide erleiden leichte Verletzungen Ottersberg. Leichte Verletzungen haben am Donnerstagabend ein 18-jähriger Fahranfänger und sein ein Jahr jüngerer Beifahrer bei einem Baumunfall auf der L 154 im Verlauf der "Lange Straße" erlitten. Der Peugeot Kleinwagen der beiden jungen Männer war in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache dafür steht bislang nicht fest. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Höhe wird von der Polizei mit rund 4.500 Euro angegeben.

Zusammenstoß im Einmündungsbereich fordert zwei Leichtverletzte Lilienthal. Im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 8 und 9 bei "Niederende" sind am Donnerstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, eine 28-jährige Kreisstädterin und ein 58-Jähriger aus Syke, erlitten leichte Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens wird mit rund 4.000 Euro angegeben. Zu dem Zusammenstoß kam es, als die 28-Jährige mit ihrem Opel Corsa von der Kreisstraße 8 in Richtung Osterholz-Scharmbeck abbiegen wollte und dabei den aus Richtung Lilienthal entgegen kommenden Skoda Oktavia des Sykers übersah.

