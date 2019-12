POL-VER: ++Auseinandersetzung im Café++Einbruch in Autohandel++Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall++Mutter und Tochter bei Unfall verletzt++Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht...++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Auseinandersetzung im Café Verden. In einem Café in der Innenstadt hat es am Mittwochmittag eine Auseinandersetzung gegeben. Zwei junge Frauen gerieten derart heftig aneinander, dass sie im Verlauf einer Rangelei zu Boden gingen und eine 19-Jährige dabei Verletzungen erlitt. Gegen ihre zwei Jahre jüngere Kontrahentin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Einbruch in Autohandel Verden. Mit einem Stein haben Unbekannte die Scheibe eines Autohandels an der Hamburger Straße eingeworfen und haben die Büroräume nach vorhandenen Wertgegenständen durchsucht. Eine geringe Menge Bargeld sowie Werkzeug wurden mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte sich der Einbruch zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ereignet haben. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall Verden. In der Conrad-Wode-Straße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Kirchlinteln trug leichte Kopfverletzungen davon, als ein 49-jähriger Verdener mit seinem Transporter auf seinen bereits stehenden Wagen auffuhr. Der Verursacher selbst blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Mutter und Tochter bei Unfall verletzt Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Johanniswall am späten Mittwochnachmittag haben eine 41-jährige Frau und ihre elfjährige Tochter leichte Verletzungen erlitten. Beide befanden sich als Fahrerin und Beifahrerin in einem Pkw, der sich auf der Linksabbiegespur zur Lindhooper Straße befand, als eine 19-jährige Fahranfängerin aus der "Kleinen Wallstraße" herausfuhr, ihr Auto dabei übersah und dagegen fuhr. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht Achim. Unbekannte haben am Mittwoch versucht, in ein Wohnhaus in der Clüverstraße gewaltsam einzudringen. Als sie an der Kellertür des Gebäudes hebelten, löste die Alarmanlage aus. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Zurück blieb ein Schaden an der Kellertür. Zu einem Einbruch kam es nicht.

Einbrecher scheitern an Terrassentür Achim. Bislang unbekannte Täter haben sich am Mittwoch an der Terrassentür eines Einfamilienwohnhauses in der Breslauer Straße zu schaffen gemacht. Sie versuchten offenbar, die Tür zunächst mit einem mitgebrachten Werkzeug aufzuhebeln. Als dies scheiterte, versuchten sie, die Scheibe mit einem Stein einzuschmeißen. Auch das misslang. Die Terrassentür hielt dem Einbruchsversuch stand, so dass die Diebe unverrichteter Dinge wieder abzogen. An der Tür entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Achimer Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls.

Zusammenstoß fordert Verletzte Achim. Zwei Verletzte hat am Mittwochnachmittag ein Autounfall auf der Bremer Straße gefordert. Rettungswagen brachten die beiden Männer in ein Krankenhaus. Ihre Autos wurden erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird von der Achimer Polizei auf rund 14.000 Euro geschätzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß, als ein 44-jähriger Autofahrer aus Winsen/Luhe aus der Straße "Bierdener Mühle" in die Bremer Straße abbiegen wollte und dabei den bevorrechtigten Pkw eines 27-jährigen Achimers übersah.

Einbrecher durchsuchen Wohnhaus Ottersberg. Ein Wohnhaus in der Straße "Amtsmoor" ist am Mittwoch von Einbrechern durchsucht worden. Die Täter ließen keinen Raum aus und durchwühlten sämtliche Sachen. Schmuck und Bargeld nahmen sie mit. Der Schaden ist beträchtlich. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte sich der Einbruch zwischen 14.10 Uhr und 19.30 Uhr ereignet haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 mit dem Polizeikommissariat in Achim in Verbindung zu setzen.

Wendemanöver mit Folgen Ottersberg. Schaden in Höhe von 12.000 Euro ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wümmingen entstanden. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Stuhr wollte an der Bushaltestelle in Wümmingen mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn wenden. Dabei übersah er eine hinter ihm fahrende Sattelzugmaschine, deren 49-jähriger Fahrer noch auszuweichen versuchte. Einen Zusammenstoß konnte er jedoch nicht verhindern. Verletzt wurde niemand.

Totalschaden nach Verkehrsunfall Hambergen. Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Mittwochmorgen an dem Auto eines 26-jährigen Kreisstädters entstanden, der an der Einmündung "Langenend"/"Wesermünder Straße" einen Verkehrsunfall verursacht hat. Als er mit seinem Smart aus der Straße "Langenend" in die "Wesermünderstraße" abbiegen wollte, übersah er den bevorrechtigten VW-Tiguan einer 37-jährigen Hambergernerin. Durch den Zusammenprall wurden beides Autos beschädigt. Der Smart des Unfallverusachers musste hinterher abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund etwa 5.000 Euro.

