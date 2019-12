Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Rauchentwicklung sorgt für Aufregung++

Achim (ots)

Eine starke Rauchentwicklung an der Zugmaschine eines bulgarischen Sattelzuges auf der A 1 bei Achim hat am Dienstagmittag für Aufregung gesorgt. Ein Autofahrer beobachtete die Situation und verständigte in der Annahme, es handele sich um einen Brand, Polizei und Feuerwehr. Ein Feuer entdeckten die Einsatzkräfte jedoch nicht. Der betreffende Lkw war kurz vor dem Bremer Kreuz aufgrund eines Motorschadens havariert. Vermutlich führte ausgelaufenes Öl, das auf den heißen Motorblock tropfte, zu der kurzzeitigen Rauchentwicklung. Die Helfer reinigten zusammen mit der Autobahnmeisterei die Fahrbahn und unterstützten bei der Bergung. Für die Dauer der Maßnahmen musste der rechte Fahrstreifen in Richtung Osnabrück vorübergehend gesperrt werden. Zu nennenswerten Behinderungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell