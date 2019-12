Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Kollision mit Fußgänger - Roller-Fahrer erleidet bei Sturz tödliche Verletzungen - Sperrung der Uphuser Heerstraße sorgt für Behinderungen++

Achim (ots)

Bei einer Kollision mit einem Fußgänger hat ein 75-jähriger Roller-Fahrer am Montag tödlich wirkende Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er wenig später verstarb. Auch der Fußgänger, mit dem der Roller-Fahrer am späten Vormittag auf der Uphuser Heerstraße kollidiert war, erlitt Verletzungen. Er musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Achimer Polizei betrat der 92-Jährige die Uphuser Heerstraße in Höhe der Querungshilfe und übersah dabei den in Richtung Bremen fahrenden Roller-Fahrer. Der Zweiradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger trotz Vollbremsung nicht verhindern und kam anschließend zu Fall. Rettungssanitäter mussten den 75-Jährigen noch an der Unfallstelle reanimieren. Wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Uphuser Heerstraße zwischen der Uphuser Dorfstraße und dem Pirschweg in beide Richtung voll gesperrt werden. Es kam zu massiven Behinderungen. Im Rückstau registrierte die Achimer Polizei einen weiteren Unfall Unfall mit Blechschaden.

