Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/osterholz, Samstag, 07.12.2019

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden: Unfall mit Verletzten in Oyten, Randalierer landet im Krankenhaus, Pkw steckt in Waller Baustelle fest, Fußgängerin auf der Autobahn

Unfall mit Verletzten in Oyten Oyten. Am Freitagnachmittag fuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchtimke in Oyten, Hauptstraße, auf einen zunächst vorausfahrenden und dann verkehrsbedingt abbremsenden Pkw einer 57-jährigen aus Oyten auf. Der Aufprall hatte so viel Wucht, dass der Pkw auf den davor fahrenden Pkw eines 37-jährigen aus Oyten geschoben wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-Euro. Die beiden Oytener wurden leicht verletzt.

Randalierer landet im Krankenhaus Blender. Am 06.12.2019, gegen 22.00 Uhr, konsumierten mehrere Jugendliche auf dem Gelände der Grundschule in Blender, Verdener Weg, Alkohol. Hier trat dann ein 16-jähriger aus Bremen mit dem Fuß gegen ein Glaselement der Eingangstür, wodurch diese beschädigt wurde. Der Jugendliche erlitt bei dieser Tat eine schwere Verletzung am Bein und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,-Euro.

Pkw steckt in Waller Baustelle fest Verden/Walle. Am späten Freitagabend befuhr ein 22-jähriger Mann die Waller Heerstraße. Da er einem Tier ausweichen wollte, fuhr er reflexartig zwischen den Warnbaken hindurch auf die nicht asphaltierte, etwa 40 cm tiefer gelegene, Fahrbahnseite. Der Fahrer konnte sich selbständig befreien. Nicht so gut lief es für den 20-jährigen Fahrer, der unmittelbar hinter ihm fuhr. Dieser folgte dem vorausfahrenden Fahrer reflexartig und setzte auf der Kante zur nicht asphaltierten Fahrbahn auf. Erst ein Abschlepper konnte den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Zu größeren Sachschäden kam es in beiden Fällen glücklicherweise nicht.

Fußgängerin auf der Autobahn Verden. Am Freitagabend gingen bei der Autobahnpolizei in Langwedel mehrere Hinweise auf eine Person ein, die fußläufig auf der A 27 gehen solle. Die Frau bewege sich zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Verden-Nord in Richtung Bremen. Die eintreffenden Beamten stellten eine junge Frau fest, die mittig auf dem Standstreifen lief. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde die augenscheinlich verwirrte Dame zur Wache der Autobahnpolizei Langwedel verbracht. Erst hier konnte die Identität der 27-jährigen Bremerin geklärt werden. Schlussendlich wurde sie in die Obhut ihrer Familie übergeben. Zuvor war die Frau schon in Verden aufgefallen. Nachdem sie aufgrund einer fehlenden Fahrkarte eines IC's verwiesen wurde, wollten die Beamten der Verdener Polizei ihre Personalien feststellen. Am Bahnhof sträubte sich die Frau nicht nur lautstark gegen die Maßnahmen der Beamten. Auf die Dame wartet neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auch eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

Landkreis Osterholz: Verkehrsunfall in Vollersode, Diebstahl aus Garage, Einbruch am Tage

Verkehrsunfall in Vollersode Vollersode. Am Freitagmorgen befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Skoda die Bergstraße in Vollersode und wollte dann nach links in die Friedensheimer Straße einbiegen. Hierbei fuhr er zu weit links, sodass er mit dem Pkw VW des 54-jährigen zusammenstieß, welcher an der Friedensheimer Straße wartete, um nach links in die Bergstraße einzubiegen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Der 49-jährige verletzt sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in das Kreiskrankenhaus Osterholz verbracht.

Diebstahl aus Garage Ritterhude. In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen kam es zu einem Einbruch in der Heimstraße. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück der Geschädigten und gelangten über eine Nebentür in die Garage des Wohnobjektes, welches sie nach möglichen Diebesgut durchsuchten. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter der Tel.: 04791/3070 zu melden.

Einbruch am Tage Lilienthal. Am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen ca. 09:30-20:30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Einbrecher in der Elbinger Straße eine Glastür eines Bungalows auf und konnten so in das Innere des Hauses gelangen. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach geeigneter Beute. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter der Tel.: 04791/3070 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -

Dundon, POK

Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell