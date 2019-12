Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall in der Holtebütteler Straße + Ermittlungen nach Einbrüchen dauern an + Unfall zwischen zwei Pkw

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unfall in der Holtebütteler Straße

Langwedel. Ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes kam am Donnerstagvormittag in der Holtebütteler Landstraße aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Kia einer 67-Jährigen zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem Aufprall. Auch der Sachschaden beträgt nur etwa 600 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalles dauern dennoch an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Ermittlungen nach Einbrüchen dauern an

Ritterhude. Gleich drei Einbrüche verzeichnete die Polizei am Donnerstag in Ritterhude und hat die Ermittlungen zu den Taten umgehend aufgenommen. Bereits zwischen Montagmorgen und dem späten Donnerstagabend brachen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Brahmsstraße ein und nahmen Bargeld an sich, nachdem sie diverse Räume nach Beute durchsucht hatten. In der Struckbergstraße drangen Einbrecher am Donnerstag zwischen kurz nach 13:00 Uhr und kurz vor 23:00 Uhr nach Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Zwischen dem Nachmittag und dem frühen Abend kam es zudem zu einem einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Osterhagener Straße. Nach Einwerfen der Scheibe einer Terrassentür nahmen die Täter mehrere Wertgegenstände an sich. In allen Fällen gelang den Tätern die Flucht. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit durch die Polizei geprüft. Der gesamte Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe.

Unfall zwischen zwei Pkw

Osterholz-Scharmbeck. Zwei Pkw prallten am Donnerstagmorgen in der Bremerhavener Heerstraße in Höhe der Garlstedter Straße aufeinander. Ein 76-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr in Richtung Ritterhude und wollte nach links in die Garlstedter Straße einbiegen als er scheinbar eine entgegenkommende 45-Jährige in einem Suzuki übersah. Durch den Aufprall wurde der Suzuki auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit 7.000EUR beziffert. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand.

