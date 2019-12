POL-VER: Sperrungen nach schwerem Verkehrsunfall aufgehoben + Diebe brechen Pkw auf + Unfallverursacher gesucht + Mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall + Nach Aufprall kommt Pkw auf Seite zum Liegen

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Sperrungen nach schwerem Verkehrsunfall aufgehoben

Langwedel. Nach dem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße in Höhe der Fliederstraße, konnten die Maßnahmen am Unfallort zwischenzeitlich beendet und die Vollsperrung in der Hauptstraße nach mehreren Stunden aufgehoben werden. Eine 68-jährige Frau war bei einem Aufprall mit einem Pkw am Morgen ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalles und dem genauen Geschehen dauern weiterhin an.

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Thedinghausen. Unbekannte Täter hebelten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ein Fenster eines Firmengebäudes in der Boschstraße auf und suchten dort nach geeigneter Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Sie verursachten einen vierstelligen Sachschaden. Mögliche Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Diebe brechen mehrere Pkw auf

Achim. Diebe brachen zwischen Dienstag und Mittwoch insgesamt drei Pkw im Stadtgebiet auf und stahlen Wertgegenstände aus dem Innenraum der Fahrzeuge. Insgesamt verursachten sie einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. In der Dieckmannstraße zerstörten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Fensterscheibe eines Ford und stahlen Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Der Sachschaden wird derzeit mit 800 EUR beziffert. Am Dienstagabend zerstörten Täter eine Scheibe eines VW in der Bremer Straße, der auf einem Grundstück abgestellt war. Anschließend stahlen die Täter eine Handtasche aus dem Innenraum des Fahrzeugs und flüchteten anschließend. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Am Mittwochvormittag zwischen 07:00 Uhr und kurz nach 10:00 Uhr hebelten unbekannte Täter an Fensterscheiben eines Audi in der Straße "Meyerholz". Als dies scheinbar misslang, zerstörten sie eine Fensterscheibe und stahlen ein Portemonnaie mit diversen Dokumenten und Bargeld. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machten unter 04202/9960 um Hinweise.

Unfallverursacher gesucht

Verden. Am Mittwochmorgen um kurz nach 06:00 Uhr kam es in der Waller Herrstraße in Fahrtrichtung Verden kurz vor der Autobahnauffahrt zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher flüchtete, ohne seine Personalien anzugeben. Nach ersten Erkenntnissen soll der unbekannte Fahrer eines hellen Pkw an der Unfallstelle in den Gegenverkehr gekommen sein, sodass ein entgegenkommender 37-jähriger Fahrer eines Sattelzuges nur noch durch ein Ausweichmanöver einen frontalten Zusammenstoß verhindern konnte. Der Sattelzug geriet dabei nach rechts in die Leitplanken, wodurch ein Sachschaden von etwa 5.000EUR entstand. Der 37-Jährige verletzte sich dabei nicht. Mögliche Zeugen des Geschehens oder der Fahrer des Pkw selbst, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Bus und Pkw prallen zusammen

Kirchlinteln. Am Mittwochmorgen prallte ein Bus mit Schülern mit einem entgegenkommenden VW auf der L160 in Höhe der Straße "Vor den Schüttenbrüchen" zusammen. Der 52-jährige Fahrer des Busses hatte scheinbar die entgegenkommende 40-Jährige in ihrem VW übersehen, als er gerade nach links abbiegen wollte. Verletzt wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000EUR. Die L160 war durch den Unfall kurzfristig vollgesperrt. Der Verkehr konnte bereits nach kurzer Dauer wieder freigegeben werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Wohnhaus

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochabend in ein Einfamilienhaus im Truperdeich ein. Nachdem sie über eine Terrassentür gewaltsam in das Haus gelangten, durchsuchten sie die Räume nach geeigneter Beute und flüchteten anschließend. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000EUR beziffert. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen nun unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe.

Mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in der Stader Straße

Hambergen. Nach einem schweren Unfall in der Stader Straße am Mittwochnachmittag um kurz vor 17:00 Uhr mussten drei Personen mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht werden. Eine Person zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen war ein 58-jähriger Fahrer eines Skoda in Fahrtrichtung Hambergen unterwegs und wollte scheinbar einen Pkw vor sich überholen, als er mit einem entgegenkommenden Opel eines 44-Jährigen kollidierte. Der 58-Jährige als auch zwei 15- und 18-Jährige Insassen aus dem Opel zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 44-Jährige aus dem Opel wurde leicht verletzt. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Hambergen zur Unterstützung im Einsatz. Die beiden beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Aufprall kommt Pkw auf Seite zum Liegen

Osterholz-Scharmbeck. Am späten Mittwochnachmittag kam es auf der B74 im Bereich der Auffahrt "Buschhausen" zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-jähriger fuhr dort mit ihrem VW auf die Bundesstraße und übersah scheinbar einen Skoda einer 50-Jährigen, die in Richtung Lintel fuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Skoda auf die gegenüberliegende Seite der Fahrbahn geschleudert, wo er auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Die 50-Jährige verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda musste aufgrund der entstandenen Schäden abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt nach derzeitigen Erkenntnissen 9.000EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B74 für über eine Stunde voll gesperrt werden.

