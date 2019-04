Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen am Vormittag

Düren (ots)

Schmuck und Bargeld erbeuteten derzeit ein oder mehrere unbekannte Täter, die am Freitagvormittag in einer Obergeschosswohnung große Betroffenheit und Unordnung hinterließen.

Die Tatzeit liegt zwischen 07:30 Uhr und 13.00 Uhr. Ausweislich der Spurenlage wurde die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Arnoldsweilerstraße gewaltsam aufgehebelt. Wie der oder die Einbrecher ins Haus kamen, steht nicht fest. Jedenfalls durchwühlten sie das Inventar und nahmen aufgefundene Wertsachen an sich. Die Polizei hat am Tatort eine Spurensuche und Spurensicherung durchgeführt. Die Auswertungen dazu dauern an.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden beim Polizeiruf 110 entgegen genommen.

