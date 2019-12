Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Campus in Achim: Fahrradbeleuchtung an 450 Rädern überprüft

Achim (ots)

In den frühen Morgenstunden der 05. Dezember wurden durch Polizeibeamte der Polizei Achim und Lehrkräfte der IGS, Realschule und des Cato Bontjes van Beek-Gymnasiums mit Unterstützung des Schulelternrates auf dem Campus die Verkehrssicherheit der Fahrräder überprüft. Bei Minusgraden wurden insgesamt ca. 450 Fahrräder kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 56 Schüler ohne vorgeschriebene Beleuchtung festgestellt. Alle Schüler über 14 Jahre mussten für das Fehlverhalten ein Verwarngeld in Höhe von 20,00EUR bezahlen. Frau Brammer vom Polizeikommissariat Achim betonte, dass es dabei nicht um Schikanen gehe, sondern um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Eltern möchten besonders in der dunklen Jahreszeit auf auffällige Kleidung ihrer Kinder und die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuge achten. Sie kündigte an, dass die Polizei auch in den nächsten Wochen verstärkt Kontrollen durchführen werde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell