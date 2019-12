Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht weitere Zeugen nach Raub ++ Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Überfall auf Discounter fest - Ermittlungen dauern an

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Polizei sucht weitere Zeugen nach Raub

Ottersberg. Die Beamten der Polizei Achim sind nach einem Raub vom 23.11.2019, einem Samstagnachmittag, weiter auf der Suche nach dem Täter und möglichen Zeugen (wir berichteten).

Der unbekannte Täter überfiel eine 27-jährige Frau, die gerade an einer Bankfiliale in der Grünen Straße eine Einzahlung vornehmen wollte. Nach einer Rempelei auf dem Parkplatz soll der Mann an eine Geldtasche mit einer mittleren Summe Bargeld gelangt und schließlich geflohen sein.

Der Mann soll 30 bis 35 Jahre alt und 1,80m bis 1,85m groß sein. Er soll eine sehr schlanke Statur und eine helle Hautfarbe haben. Zur Zeit der Tat soll er eine graue Arbeitshose mit schwarzen Abschnitten an den Knien, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Wollmütze getragen haben, die auf der Vorderseite umgekrempelt war.

Auf dem Parkplatz sollen sich drei Zeugen aufgehalten haben, davon zwei Männer und eine Frau, die vermutlich einen Hund bei sich hatte. Die Beamten der Polizei Achim bitten unter 04202/9960 nun um weitere Hinweise auf den Täter oder die Zeugen, die möglicherweise hilfreiche Angaben zur Tat machen können.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Überfall auf Discounter fest - Ermittlungen dauern an

Schwanewede. Am Donnerstag gegen kurz vor 18:00 Uhr überfiel ein maskierter Täter einen Lebensmitteldiscounter in der Landstraße und bedrohte Mitarbeiter des Marktes mit einem Messer und einer mutmaßlichen Schusswaffe.

Nach dem Betreten des Marktes soll sich außerdem ein Schuss aus der Waffe gelöst haben. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Ob es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat, wird derzeit noch geprüft. Trotz der unmittelbaren Bedrohung mit Messer und Waffe kamen die Mitarbeiter im Alter von 17, 41 und 49 Jahren der Aufforderung, Geld herauszugeben, nicht nach. Ein Sachschaden ist daher durch die Tat nicht entstanden. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Discounter und stieg in ein helles Fahrzeug.

Diverse Polizeikräfte benachbarter Dienststellen aus Niedersachsen und Bremen waren an umfangreichen Fahndungsmaßnahmen beteiligt. Etwa eine Stunde später konnte mithilfe einer vorliegenden Beschreibung ein weißer Audi Q3 im Bereich Meyenburg festgestellt und der 32-jährige Fahrer festgenommen werden. Er wurde anschließend zur Wache der Polizei Osterholz gebracht. Der Audi wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen nach möglichen weiteren Beteiligten werden derzeit mit Hochdruck geführt.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden nun unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an die Beamten in Osterholz gebeten.

