Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Schwertransport streift Bahnbrücke; Sindelfingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

BAB 81/Sindelfingen: Schwertransport streift Bahnbrücke

Ein paar Zentimeter zu hoch war ein Schwertransport, der in der Nacht zum Freitag auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Singen unterwegs war, worauf er kurz vor der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen eine Bahnbrücke streifte. Der Unfall geschah kurz nach 02.00 Uhr. Während der vorausfahrende Schwertransport, der ebenfalls mit einer Betonröhre beladen war, problemlos unter der Bahnbrücke hindurch fahren konnte, reichte es seinem nachfolgenden 56-jährigen Kollegen nicht. Die Betonröhre streifte das Brückenbauwerk. Betonteile der Ladung und kleinere Bruchstücke, die von der Brücke stammten, verteilten sich anschließend auf der Fahrbahn. Ein 27-jähriger VW-Lenker und ein 30 Jahre alter Audi-Fahrer überrollten die Teile, wodurch ihre Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Herrenberg kümmerte sich bis gegen 02.50 Uhr um die Reinigung der Autobahn. Hierfür mussten alle Spuren in Fahrtrichtung Singen voll gesperrt werden. Anschließend waren die rechte Fahrbahn und die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen bis gegen 04.45 Uhr gesperrt. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn wurde hinzugezogen. Glücklicherweise entstanden an der Bahnbrücke jedoch keine schwerwiegenden Schäden, so dass sie nicht gesperrt werden musste. Nachdem der zu hohe Schwertransport abgesenkt worden war, konnte er gemeinsam mit seinem Kollegen die Fahrt fortsetzen. Der entstandene Gesamtsachschaden steht abschließend noch nicht fest.

Sindelfingen: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstag zwischen 11.50 Uhr und 12.00 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen touchierte. Ohne sich um den Schaden, der an dem geparkten BMW entstand, zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet um Hinweise.

