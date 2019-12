Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Männer überfallen eine 48-Jährige

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 19.20 Uhr, gingen zwei bislang unbekannte Männer eine 48-jährige Recklinghäuserin in einer Grünanlage auf dem rückwärtigen Teil eines Gebäudes an der Ruhrstraße an. Die Täter schlugen die Recklinghäuserin von hinten nieder und nahmen ihr die Handtasche ab. Mit der Beute flüchteten die Beiden in unbekannte Richtung. Die Täter war beide 25 bis 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Beide trugen dunkle Mützen und dunkle Pullover oder Sweatshirts. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

