POL-VER: Pressemeldung vom 14.12.2019

Verden (keine Meldungen)

Osterholz

Einbruch in Fahrschule In Osterholz-Scharmbeck Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck ein. Danach durchsuchten sie die Räume und entwendeten diverse Gegenstände. Zeugen, die Hinweise zu der Tatbegehung oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Achim

Am Samstag, den 13.12. kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl von Parfum im Kaufhaus Dodenhof. Nach Ansprache durch einen der Ladendetektive flüchtete der männliche Täter mit dem Diebesgut fußläufig in Richtung Achim und konnte dem Detektiv an einem angrenzenden Waldgebiet entkommen. Zeugen des Vorfalls welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ottersberg oder dem Polizeikommissariat Achim zu melden.

Autobahn

Freitag, 13.12.2019, 15:10 Uhr A27, RF Hannover, Langwedel SUV statt Kleinwagen

Am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr mussten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel den Fahrer eines Kleintransporters aus dem Verkehr ziehen, weil dieser offenbar die Zuladung seines Autotransporters überschätzte. Sein Fahrzeug war dafür ausgelegt, Kleinwagen zu transportieren. Er entschied sich jedoch dazu, einen ausgewachsenen Geländewagen zu transportieren. Statt der erlaubten 3500 kg brachte sein Fahrzeug fast 5000 kg auf die Waage. Er musste den Geländewagen abladen und ein Bußgeld von über 400 Euro bezahlen.

