Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte greifen in Kasse

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte griffen am Freitag, 20. September, gegen 14.50 Uhr in die Kasse eines Schreibwarengeschäfts an der Weststraße und erbeuteten Bargeld.

Einer der Männer ist zirka 20 Jahre alt, hat eine schmale Statur und trägt schwarze, kurze Haare. Er ist außerdem ungefähr 1,80 Meter groß, südländischer Herkunft und war mit einer schwarzen Jacke und Jogginghose bekleidet. Der zweite Mann ist ebenfalls um die 20 Jahre alte, schmale und südländische Herkunft. Er hat braune Haare, ist zirka 1,80 Meter groß und trug eine braune Jacke sowie eine schwarze Jogginghose.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

