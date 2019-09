Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wochenende: Unbekannte brechen mehrere Fahrzeuge in Heessen auf

Hamm-Heessen (ots)

Mehrere Fahrzeuge unterschiedlicher Fahrzeugtypen wurden am Wochenende vom 21. bis 22. September und in der Nacht zu Montag, 23. September, im Stadtteil Heessen aufgebrochen. Betroffen waren die Straßen Am Roggenkamp, Amtsstraße, Vogtskamp, Drosselweg und Schwalbenweg.

Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem Ausweispapiere und Geldbörsen. Aus einem geparkten LKW am Vogtskamp wurde zwischen dem 12. September, 2 Uhr morgens, und dem 22. September, 20 Uhr, ein Navigationsgerät gestohlen.

Die Diebe verschafften sich Zugang zu den Fahrzeugen, indem sie Scheiben einschlugen oder aufhebelten.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist möglich. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(lt)

