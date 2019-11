POL-E: Mülheim an der Ruhr: Rentner fällt auf Trickdieb rein - Zeugensuche

Polizei Essen

45476 MH-Styrum: Ein Rentner fiel Mittwochnachmittag (6. November) auf einen Trickdieb im Mülheimer Stadtteil Styrum rein. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17 Uhr stand ein Unbekannter auf der Goebenstraße an der Wohnungstür eines 76 Jahre alten Mülheimers. Der "Besucher" bat um Trinkwasser. Hilfsbereit ging der Senior in die Küche. Dort füllte er ein Glas für den angeblich durstigen Menschen auf. In der Zwischenzeit machte sich dieser in der Wohnung auf Beutesuche. Als er die Geldbörse mit Bargeld des älteren Herrn entdeckte, machte er sich sofort aus dem Staub. Der Flüchtige soll zwischen 45-50 Jahren alt und zirka 1,65 bis 1,7 Meter groß sein. Er hat ein europäisches Aussehen und dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen Mantel, dunkler Hose und schwarzen Schuhen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

