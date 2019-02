Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einkaufsmarkt überfallen (Zeugenaufruf); Verkehrsunfälle (Zeugenaufruf);

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Einkaufsmarkt überfallen (Zeugenaufruf)

Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat das Polizeirevier Metzingen nach einem Unbekannten gefahndet, der am Donnerstagabend einen Einkaufsmarkt im Seilerweg überfallen hat. Der etwa 17 Jahre alte Mann hatte gegen 20.20 Uhr das Geschäft betreten, die Kassiererin bedroht und sich Bargeld aus der Kasse gegriffen. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß über die Ulmer Straße in Richtung Busbahnhof. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und Hinweisen auf den Räuber. Dieser wird als etwa 180 bis 185 cm groß beschrieben. Er sprach deutsch und war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer Basecap bekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-0 oder das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (cw)

Dettingen (RT): Gefährlich überholt und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, auf der B 28 zwischen Metzingen und Bad Urach ereignet hat, sucht das Polizeirevier Metzingen noch Zeugen. Der noch unbekannte Fahrer eines vermutlich silberfarbenen Pkw, der in Richtung Bad Urach fuhr, scherte zum Überholen hinter einem Lkw aus. Eine entgegenkommende 23-Jährige musste mit ihrem Opel Corsa nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden und geriet auf den Grünstreifen. Die junge Frau wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07123/9240 entgegen. (jw)

Esslingen (ES): Krad-Fahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Mülbergerstraße ist am Freitagmorgen ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer leicht verletzt worden. Der Jugendliche war mit seiner Yamaha gegen zehn Uhr in der Mülbergerstraße in Richtung Burg unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorrausfahrende 34-Jährige VW-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Er erschrak, überbremste sein Bike und stürzte auf die Fahrbahn, wobei der noch leicht das Auto touchierte. Der Biker wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (se)

