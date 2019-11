Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto überschlägt sich bei Unfall

Essen (ots)

45128 E-Südviertel: Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (6. November) überschlug sich ein Auto im Essener Südviertel. Gegen 19:45 Uhr krachte es auf der Kreuzung Moltkestraße/Ecke Rellinghauser Straße. Ein 28-Jähriger war mit einem Fiat auf der Moltkestraße in Richtung Witteringstraße unterwegs. Offenbar wollte er nach links in die Rellinghauser Straße einbiegen. Zeitgleich kam dem Kölner Punto-Fahrer ein VW Up aus Essen entgegen, der aus Richtung Witteringstraße kam und geradeaus fuhr. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Fiat über eine Bordsteinkante schleuderte, sich überschlug und auf dem Dach landete. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Autofahrer zogen sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. / MUe.

