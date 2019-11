Polizei Essen

POL-E: Essen: Bewaffneter Mann überfällt Kiosk mit Pistole - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Essen (ots)

45145 E-Frohnhausen: Ein bewaffneter Mann überfiel am Sonntag, dem 8. September, einen Kiosk im Essener Stadtteil Frohnhausen. Die Kriminalpolizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Räuber wird hiermit sofort eingestellt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4416432 Wir berichteten bereits am 9. September und am 28. Oktober über die Tat. Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise und bittet die Medien, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell