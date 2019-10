Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räderdiebe schlagen in Innenstadt zu

Wolfsburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 11.10.19 auf Samstag 12.10.19 entwendeten unbekannte Täter an insgesamt drei Tatorten hochwertige Sätze PKW-Reifen im Stadtgebiet. Tatbetroffen sind in allen Fällen neuwertige Fahrzeuge der Marke VW.

Die Fahrzeuge waren in verschlossenen Gemeinschaftsgaragen abgestellt. Wie sich die oder der Täter Zugang zu den Garagen verschafften ist derzeit noch ungeklärt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg 05361-46460 zu melden. Jeder Hinweis könnte wichtig sein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Kopatzki, PHK



Telefon: 05361/4646-215

E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell