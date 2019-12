Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mehrere Einbrüche missglückt + Diebe brechen Pkw auf + Radfahrer nach Unfall gesucht + Besitzer mutmaßlichen Diebesguts gesucht + Bus fängt Feuer + Verkehrsbehinderungen nach Unfall in der Betonstraße

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch abgebrochen

Kirchlinteln. Bislang unbekannte Täter hebelten am Donnerstag um kurz nach Mitternacht ein Fenster einer Bäckereifiliale in der "Alten Dorfstraße" auf. Kurz vor dem Eindringen in das Gebäude wurden sie jedoch scheinbar gestört und flüchteten. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zum Auffinden der beiden Männer. Ersten Ermittlungen zufolge dürften mindestens zwei Täter an dem Einbruchsversuch beteiligt gewesen sein, bevor sie mit einem Pkw flüchteten. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten in Verden gebeten.

Einbrecher mussten ohne Beute fliehen

Verden. In ein Geschäft im Piepenbrink brachen unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen um kurz nach 06:30 Uhr ein. Vermutlich aufgrund der Auslösung einer installierten Einbruchmeldeanlage flüchteten die Täter ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief erfolglos. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 500EUR beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen, die flüchtende Personen in diesem Zeitraum gesehen haben oder denen verdächtige Umstände aufgefallen sind, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Einbruch in Wohnhaus

Emtinghausen. Bereits zwischen Montag, dem 09.12.2019, und Mittwochvormittag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Gartenweg ein und durchsuchten die Räume nach geeigneter Beute. Ob die Diebe etwas gestohlen haben, wird derzeit noch geprüft. Der Sachschaden kann daher noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Diebe brechen Pkw auf

Achim. Unbekannte Täter brachen zwischen dem späten Donnerstagabend und Mittwochvormittag einen VW auf einem Grundstück in der Straße "Auf dem Mühlenfeld" auf und stahlen ein Fahrzeugteil aus dem Innenraum des Pkw. Anschließend konnten die Täter mit der Beute flüchten. Der Sachschaden wird mit 1.000EUR beziffert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Umgebung beobachtet haben, werden unter 04202/99960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Radfahrer nach Unfall gesucht

Verden. Nach einem Unfall auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters am Mittwochabend um kurz vor 20:00 Uhr bittet die Polizei erneut Radfahrer um Kontrolle ihrer Beleuchtung. Zwei Reifen an einem BMW eines 22-jährigen Fahrers wurden bei einem Ausweichmanöver zerstört, weil dem Fahrer plötzlich ein dunkel gekleideter Radfahrer ohne Beleuchtung am Rad entgegengekommen sei und der 22-Jährige dabei über Randsteine von Parkbuchten geraten sei. Der Sachschaden wird auf 600EUR beziffert. Der Radfahrer flüchtete, ohne seine Personalien anzugeben. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise auf den Radfahrer oder das Unfallgeschehen an die Polizei Verden gebeten. Im vorliegenden Fall verletzte sich glücklicherweise niemand. Die Gefahren im Straßenverkehr für Radfahrer sind jedoch durch fehlende Beleuchtung und nicht reflektierende oder dunkle Kleidung um ein vielfaches höher. Die Polizei bittet daher alle Radfahrer zur eigenen Sicherheit mindestens auf eine intakte Beleuchtung des Rades zu achten und damit zusätzlich Gefahrensituationen auch für andere Verkehrsteilnehmer zu reduzieren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Besitzer mutmaßlichen Diebesguts gesucht

Lilienthal. Die Polizei sucht die Besitzer mehrerer Schmuckstücke, die bereits im August im Bereich der Wümmebrücken in der Wümme aufgefunden worden sind. Die Ermittler vermuten, dass der Schmuck aus einem Diebstahl stammen könnte, konnten die sechs Gegenstände im dreistelligen Wert jedoch bisher keinem Besitzer zuordnen. Deshalb wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit. Mögliche Besitzer oder Zeugen, die wissen, wem die Schmuckstücke gehören, werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit den Beamten in Osterholz in Verbindung zu setzen. Anschließend wird sich ein Sachbearbeiter für weitere Einzelheiten bei den Zeugen melden.

( + Lichtbilder befinden sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz + )

Einbruch in Tankstelle missglückt - Polizei sucht Zeugen

Osterholz-Scharmbeck. In eine Tankstelle im Hördorfer Weg versuchten unbekannte Täter durch Hebeln an einer Tür am frühen Donnerstagmorgen einzubrechen. Die drei Täter ließen jedoch aus unbekannten Gründen von der Tat ab und flüchteten vom Tatort. Der verursachte Sachschaden liegt dennoch bereits im dreistelligen Bereich. Die Polizei Osterholz hat umgehend eine Fahndung eingeleitet, die jedoch nicht mehr zum Auffinden der flüchtigen Einbrecher führte. Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera können die unbekannten Personen beschrieben werden. Demnach waren zwei Männer dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze. Während eine Person schlank ist, ist der zweite Mann kräftig. Ein dritter Täter trug eine helle, möglicherweise beige Hose, mittelblaue Steppjacke und ein dunkles Kleidungsstück vor dem Gesicht. Er trug kurze, blonde Haare und ist ebenfalls schlank. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz-Scharmbeck gebeten.

Bus fängt Feuer

Hambergen. Am Mittwochmittag brannte ein Linienbus in der Bahnhofstraße an einer Bushaltestelle aus bislang unklarer Ursache. Ein 61-jähriger Busfahrer konnte das Feuer nach ersten Erkenntnissen eigenständig ablöschen. Die Freiwillige Feuerwehr Hambergen war vor Ort ebenfalls im Einsatz und stellte sicher, dass das Feuer gelöscht war. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Ursache des Feuers dauern derzeit noch an.

Verkehrsbehinderungen nach Unfall in der Betonstraße

Schwanewede. Am Mittwochmittag prallten zwei Pkw in der Betonstraße an der Einmündung zur Anschlussstelle zur A27 aufeinander. Eine 69-jährige Fahrerin eines VW Touran kam von der A27 und wollte auf die Betonstraße nach links einbiegen. Dabei übersah sie scheinbar einen VW Golf einer 60-Jährigen, die die Betonstraße aus Richtung Schwanewede befuhr und bevorrechtigt war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, sodass ein Sachschaden von rund 9.000EUR entstand. Beide Pkw konnten anschließend nur noch abgeschleppt werden. Durch die Maßnahmen am Unfallort kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die 60-Jährige verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallverursacher gesucht

Schwanewede. Die Polizei Schwanewede sucht einen bislang unbekannten Fahrer, der am Mittwoch gegen 17:15 Uhr eine Hecke und einen Zaun im Insterburger Weg beschädigte und anschließend flüchtete. Der Fahrer eines mutmaßlichen Lkw fuhr vom Insterburger Weg in den Waldweg und wendete dort möglicherweise. Dabei wurde an Hecke und Zaun eines Grundstückes ein Schaden von fast 1.000EUR verursacht. Der Fahrer flüchtete, ohne seine Personalien anzugeben. Mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, zu der Zeit selbst in der Umgebung unterwegs waren oder Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 04209/914690 mit der Polizei Schwanewede in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht nach Unfallflucht nach zwei Augenzeugen

Osterholz-Scharmbeck. Bereits am Dienstag, 10.12.2019, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Kleinwagens, nachdem er in der Bahnhofstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi gefahren war. Der Sachschaden wird auf rund 1.000EUR beziffert. Laut Zeugen soll ein junger Mann in dem silbernen Kleinwagen gesessen haben. Bei den Zeugen handelt es sich um eine Frau und einen Mann mittleren Alters, die den Unfall beobachtet haben und die 64-jährige Besitzerin auf den Schaden aufmerksam machten, als sie aus einem Geschäft zu dem Audi zurückkam.

Die Zeugin soll blonde oder graue, mittellange Haare getragen und um die 165 cm groß gewesen sein. Der Mann soll kurze, dunkle Haare getragen haben und über 170cm groß gewesen sein. Die Polizei Osterholz bittet nun insbesondere die beiden Augenzeugen unter 04791/3070 um Kontaktaufnahme mit den Ermittlern. Hinweise weiterer Zeugen oder auch Hinweise auf den Fahrer und sein Fahrzeug nehmen die Beamten ebenfalls entgegen.

Rückfragen bitte an:



