Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Traktoren sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Zahlreiche Landwirte in den Landkreisen Verden und Osterholz waren am Mittwochnachmittag bis in den frühen Abend mutmaßlich im Zuge der Bewegung "Land schafft Verbindung" mit Traktoren auf den Straßen unterwegs. Bis zu 200 Fahrzeuge sorgten verteilt im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Feierabendverkehr zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Besonders betroffen waren bis etwa 19:00 Uhr die Ortschaften Schwanewede, Lilienthal und Grasberg im Landkreis Osterholz. Sowohl der Verkehr um den Grasberger Kreisel als auch das Falkenberger Kreuz waren durch eine Vielzahl einzelner Traktoren belastet. Im Landkreis Verden waren bis etwa 18:00 Uhr Verkehrsteilnehmer vor allem in Ottersberg, Posthausen, Achim und Verden von erheblichen Verzögerungen betroffen. An den Autobahnabfahrten Schwanewede und Achim kam es durch das Verkehrsaufkommen zudem zu Rückstaus bis auf die A27. Gegenüber den Verkehrsweisungen der Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zeigten sich die Fahrer der Traktoren zum überwiegenden Großteil einsichtig.

