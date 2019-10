Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 3. Oktober 2019, um 10:35 Uhr, wurde ein 32-jähriger Werlter, der mit seinem Pkw auf der Alten Hauptstraße in Friesoythe fuhr, von Polizeibeamten kontrolliert. Es ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte, was sich durch einen Vortest bestätigte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Ramsloh - Junger Autofahrer in der Probezeit unter Alkoholeinfluss

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Barßel wurde am Donnerstag, 3. Oktober 2019, um 14:30 Uhr, auf der Dr.- Jünemann-Straße durch Polizeibeamte kontrolliert. Der Verdacht, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte, bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest. Dieser zeigte einen Wert von 0,62 Promille an. Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

