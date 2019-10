Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl mehrerer Reifen samt Felgen

In der Zeit von Mittwoch, 2. Oktober 2019, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 3. Oktober 2019, 11:00 Uhr, entfernten bislang unbekannte Täter auf dem Lagerplatz eines Autohauses in der Max-Planck-Straße an mehreren Fahrzeugen die gesamte Bereifung samt Felgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in der Straße Auf dem Hook einen geparkten blauen Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

