Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für das Stadtgebiet

02./03.10.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl an Kraftfahrzeugen

In der Zeit von Samstag, 29.09.2019, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 02.10.2019, 17:10 Uhr, entwendeten Unbekannte von zehn Pkw die Embleme von der Motorhaube. Bei den Pkw handelt es sich um Ausstellungsfahrzeuge eines Autohauses an der Nicolaus-Otto-Straße in Cloppenburg. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Emstek - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Mittwoch, 02.10.2019, gegen 22:35 Uhr, befuhr ein 16-jähriger mit einem Fahrrad die "Alte Bundesstraße" in Emstek. Da er in starken Schlangenlinien fuhr, wurde er durch Polizeibeamte kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 %o. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02.10.2019, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Osterstraße, ein Verkehrsunfall. Eine 68 - jährige Frau aus Emstek parkte mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Beim Ausparken fuhr sie aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Pkw in die angrenzende Soeste. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01.10.2019, in der Zeit von 11:30 bis 11:50 Uhr, wurde ein Fiat auf dem Parkplatz einer Schule an der Bahnhofstraße in Cloppenburg durch einen bislang nicht bekannten Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860-0.

