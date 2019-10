Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Betrunkener Lkw-Fahrer

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Polizei hat gegen einen 57-jährigen Lkw-Fahrer aus Ungarn ein Strafverfahren eingeleitet. Aufmerksame Mitarbeiter eines Lohner Unternehmens machten die Polizei auf die Trunkenheit des Mannes aufmerksam, der mit seinem Lastzug auf das Gelände dieser Firma gefahren war. Eine Streife der Polizei Lohne konnte den Mann, der das Firmengelände zu Fuß verlassen hatte, in einer Gaststätte in Lohne auffinden. Eine Atemalkoholmessung ergab für ihn einen Wert von 2,12 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes einbehalten. Er darf bis auf Weiteres in Deutschland kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug führen. Zudem wurde die Entrichtung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro angeordnet.

