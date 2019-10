Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 25.09.2019, um 15:25 Uhr, fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Cappeln auf der Osterstraße in Richtung Friesoyther Straße. Auf Höhe des Antoniusplatzes wollte ein 11-jähriger Junge aus Cloppenburg mit seinem Fahrrad an der dortigen Ampelanlage die Straße überqueren, um in die Mühlenstraße zu fahren. Auf der Fahrbahn kommt es zwischen Autofahrerin und Fahradfahrer zum Zusammenstoß, bei dem der 11-jährige Cloppenburger leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

